  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lapseki’de gıda denetimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler marketler ve cadde üzerinde kurulan gıda tezgahlarını gezerek denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:09:27 -
Lapseki’de gıda denetimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler marketler ve cadde üzerinde kurulan gıda tezgahlarını gezerek denetimlerini sürdürüyor.


Gıda denetimleri kapsamında, meyve satış noktalarından alınan numuneler, zirai ilaç kalıntı analizi yapılmak üzere, gıda kontrol laboratuvarına gönderiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer; “Ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla alınan numuneler analiz edilecek" açıklamasında bulundular. İnsan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla kontrollerinin aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan gündemi sarsacak çıkış: Başka kimliklerle saldıracaklar. Birer birer infazlarını yapacaklar
Gündem

Mete Yarar'dan gündemi sarsacak çıkış: Başka kimliklerle saldıracaklar. Birer birer infazlarını yapacaklar

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, PKK ile HDP ilişkisine dikkat çekerek bu ilişkiyi görmezden gelenlere ateş püskürdü. Yarar, ‘Birileri PKK terör ..
Ohotsk Denizi üstünde iki ülke arasında gerilim! Müdahale için Su-30, Su-35 ve MiG-31 konuşlandırdılar
Dünya

Ohotsk Denizi üstünde iki ülke arasında gerilim! Müdahale için Su-30, Su-35 ve MiG-31 konuşlandırdılar

Ohotsk Denizi üzerinde iki ülke arasında gergin anlar yaşandı. ABD B-52N bombardıman uçaklarını Rus jetleri engellemede bulundu. Ulusal Savu..
Perde arkası ortaya çıktı! CHP'nin kanalı Halk TV'de Ali Cengiz oyunları
Medya

Perde arkası ortaya çıktı! CHP'nin kanalı Halk TV'de Ali Cengiz oyunları

CHP’nin kanalı Halk TV’nin hülleli satışının perde arkası ortaya çıktı. Kanalın yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili hiçbi..
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı