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Lapseki’de bölgenin en büyük soğuk hava deposu açıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü ile Yenice Meyve Ticaret Limited Şirketi arasında soğuk hava deposu kurulmasına ilişin hibe destek sözleşmesi imzalanmasının ardından soğuk hava deposunun bugün açılışı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:22
Lapseki’de bölgenin en büyük soğuk hava deposu açıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü ile Yenice Meyve Ticaret Limited Şirketi arasında soğuk hava deposu kurulmasına ilişin hibe destek sözleşmesi imzalanmasının ardından soğuk hava deposunun bugün açılışı gerçekleştirildi.


Bölgede meyve-sebze üreticilerinin hasat sonrasına kayıplarını önleyen ve çiftçilerin pazarlama gücünü arttırarak ekonomiye katkı sağlayan yatırımlar TKDK destekleri ile hayat bulmaya devam ediyor. Lapseki ilçesi Şahinli bölgesinde hizmete açılan Yenice Meyve Deposu’nun açılışına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu idari ve kurum amirleri ile bölge halkı katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açılışta yaptığı konuşmada, Çanakkale’deki meyve sebze depolarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, “Bugün üreticimizin ürün satma ve depolama ihtiyacını karşılayacak, bölgemizin en büyük soğuk hava depolarından birisinin açılını yapıyoruz. 3 bin ton depolama alanı olan 30 bin metrekare alanı, 2 bin 550 metrekare kapalı alanı olan bölgenin en büyüğü olan bir soğuk hava deposundan bahsediyoruz. Sezonda 50 kişinin çalışacağı, tırların yüklenerek Rusya ve bölge ülkelere gideceği bir zemin hazırlandı. Şeftali, nektarin, elma, armut gibi bu bölgede yetişen yaş ürünlerin ihracatına büyük bir imkan sağlanacak. Şuan depodaki ürünlerin yüzde 95’inin ihracatı sağlanmış durumda. Daha işin başındayken içeride bekletilen ürünlerin yüzde 95’inin ihracat anlaşması yapılmış. Bu çok kıymetli bir şey. Artık Lapseki’nin elması, armuttu, şeftalisi sadece Cuma pazarına değil, İstanbul’a değil hep daha iyi şartlarda, dışarıya gitsin istiyoruz. O yüzden bu deponun çok daha bu bölgeye önem katacağı kanaatindeyiz. 3 temmuz gününden bu yana hizmet veriyor bu depo o günden bu güne 60 tır yurt dışına ürün götürdü. Bugün 61’nci tırı beraber uğurluyoruz. Sezon bitiminde 130 tırın gideceğini toplamda da 2 bin 600 ton meyvenin ihraç olacağını hedefliyorlar. İhracat Rusya başta olmak üzere o bölgede ki Ukrayna, Belarus gibi ülkelere olacak. Kaliteli üretim kadar kaliteli depolama, pazarlama ve paketlemede önemlidir. Soğuk hava depoları bölgemizde ki meyveleri 12 ay bize ikram yapma imkanı sağlıyor. Çanakkale’mizde 81 adet soğuk hava deposu var. Bunların toplam kapasitesi yaklaşık 101 bin ton yapıyor. Meyve-sebze amaçlı olarak da 21 adet soğuk hava deposu 67 bin ton kapasitesi var. Şuna ki mevcut depolar toplam talebin yarısını karşılamıyor sadece meyvenin soğuk hava deposu ihtiyacı 140 bin ton civarında. Biz bu 140 bin tonun şuan 27 binini karşılayabiliyoruz. İş adamlarımızın bu tarz iş imkanları yaratma talebi çok kıymetli. Bu tesisin yüzde 50’si TKDK hibesi ile planladı. Sonradan alan büyütüldü proje değiştirildi yüzde 20’ye tekamül etti. Ama 20’de az değil. Devlet iş yapacağım diyen iş adamına yanındayım diyor, yüzde 50’ye kadar olan rakamı hibe ediyor. Yeter ki iş yap meyveci sebzeci tarımcıya yeter ki imkan sağla diyor. Muhtarlar, kooperatifler, iş adamlarımız, TKDK başta olmak üzere benzer imkanları lütfen iyi değerlendirin. Devlet her şeyi yapmaz yapmamalıdır ama devlet her şeye yok açar” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:22
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