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Laminat parkede kanser tehdidi

Laminat parke temizlenmesi kolay, kullanışlı bir ürün fakat yapısında kanser tehdidi taşıyor...

20 Eylül 2018 Perşembe 15:31
Laminat parkede kanser tehdidi

Hemen hemen her evin ve her odanın birinden farklı laminatlarla güzelleştirebilirsiniz. Gerçek yer parkelerini aratmayan bu malzeme kolay silinip temizleniyor. En açık renklerden tutun da; açık ceviz, koyu kahve tonlarına kadar bir çok renkte bulunuyor. Evlerde biraz daha koyu renkler tercih ediliyor. İsterseniz kabartmalı, işlemeli veya şekilli olarak laminatlar da bulabilirsiniz.

Alacağınız ürünün sadece paketinde değil her parçasında bu üç damganın bulunmasına dikkat etmelisiniz

Laminat parke üreteticileri. global rekabet ortamında, ürünlerini ucuza mal edebilmek için kaliteden ödün veriyorlar. Formaldehit denen zehirli madde ağaç yongalarının sıkıştırılarak yapıştırılmasında kullanılıyor. Zehirli.. Ve kanser yapmakta..

Bu zehirli yapıştırıcının olması gerekenden fazla oranda kullanılması, satın alanların farkında olmadan kanserle oturup, kanserle kalkmalarına sebep olabiliyor.

Laminat parkenin sağlığa uygun olduğunu gösteren E1 belge sistemi geliştirilmiştir. Bu formaldehitin standartlara uygun miktarda kullanıldığını gösterir. En önemli sorun laminat parke kutuları üzerine E1 belgesinin varmış gibi yazılabilmesidir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün “bu ürün sağlıksız herhangi bir madde içermez anlamına gelen” MAVİ MELEK AMBLEMİNİ mutlaka aramalısınız. Tabii TSE damgasını da..
Ambalajda değil, ürünün her parçasında.

Teknoloji geliştikçe insanlar maddelerin kimyasal yapılarıyla oynadıkça, sağlığımızdan çok şeyler kaybediyoruz.
Yapmamız gereken mobilya mı alıyorsunuz, laminat parke mi alıyorsunuz, ürünün üzerinde E1 ve yukarıda örneğini koyduğumuz belgeleri arayın.

Biz çoktan aldık, ne olduğunu bilmiyoruz diyorsanız; tedbir olarak böylesi zeminde bebeklerin emeklemelerine, çocukların oynamalarına, aile fertlerinin çıplak ayakla gezmelerine izin vermeyin.

Formaldehitli bütün mobilyalardan uzak durun.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:31
  1. laminat parke

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