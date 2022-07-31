Laminat parke parlatma, parke nasıl temizlenir? Parkedeki boya lekesi nasıl çıkar? Yöntemleri

Laminat Parke Üzerindeki Lekeler Nasıl Çıkar?

Elektrik süpürgesi ile tozunu alarak başlayın ve temiz nemli bir mop veya bez ile plakaların uzunlamasına doğru temizleyin. Laminat parkeyi temizlemek için, bir kova su içine jel veya sıvı arap sabunu koyup karıştırın. Paspası veya bezi iyice sıktıktan sonra bu karışım ile silin.

Laminat Parke Parlatma

Mat laminat parke nasıl parlatılır, matlaşmış laminat parke nasıl parlatılır?: Laminat parkenin parlaklığını geri getirmek için; ara-sıra parke için özel üretilmiş parke cilası kullanın.

Cilanız su bazlı ve zımpara gerektirmeyen türden olsun. Parke temizliğinden sonra; durulama suyuna 1 bardak sirke koyarsanız hem derinlemesine temizlik yapmış olur, hem de parkenizi parlatmış olursunuz.

Parke Neyle Silinir?

Parke nasıl silinir, parke neyle silinir? Laminat parkeyi temizlerken aşındırıcı deterjanları kullanmayın. Klor bazlı temizlik maddeleri, bal mumu, yağ ve vernik içeren temizlik maddeleri, sirke ve benzeri temizlik maddeleri de kullanmayın. Sirkeyi sadece lekeli kısımlarda az miktarda kullanın.

Zehirsiz ve durulama gerektirmeyen temizlik ürünlerini tercih edin. Üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda temizlik yapın. Parkenin arasına sızabilecek, herhangi bir sıvı artığının, parke üzerinde uzun süre beklemesine izin vermeden, kuru bir mop ile temizleyin.

Laminat Parke Üzerindeki Lekeler Nasıl Çıkar?

Laminat parke üzerindeki ağır lekeler için az miktarda ispirto veya sirke kullanabilirsiniz. Lekeli yüzeye az miktarda sirke döküp 3-4 dakika bekledikten sonra kuru ve yumuşak bir bez ile silin.

Tiner Kullanarak Lekelerden Kurtulun

Parke üzerindeki boya lekeleri nasıl çıkar kapsamında kullanılacak olan tiner boyayı çözme konusunda kullanılan en güzel kimyasal sıvıdır. Tiner yardımı ile laminat parke üzerinde bulunan boya lekeleri kolaylıkla silinebilir. Bu uygulama için bezin üzerine bol miktarda tiner dökülmelidir. Tiner fazlasıyla koku meydana getireceği için camlar açılmalı ve parkedeki boya lekesi çıktıktan sonra mutlaka durulama işlemi yapılmalıdır.

Aseton Kullanımı

Gerekli Malzemeler;

-Aseton

-Temiz bez

Nasıl temizlenir?

Aseton parkeden boya nasıl çıkar kapsamında kullanılan alternatif çözümler içinde yer alır. Aseton temiz pamuklu bir bezin üzerine dökülür. Sonra badana sonrasında laminat parkenin üzerindeki lekeler bastırılarak silinir. Bazı boya lekelerinde aseton kullanımı etkili sonuçlar vermeyebilir. Uçucu bir madde olduğu için beze döküldüğü andan silinmelidir.

Pudra Kullanımı

Gerekli Malzemeler;

*Bebek pudrası

*Kolonya ya da etil alkol

Laminat parkelerin üzerine dökülen yağlı boya lekesi için pudra kullanmak pratik çözümler sunar. Pudra boya lekesi olan bölgeye dökülür. Sonra leke olan bölge üzerinde yaydırılır. Pudra döküldükten sonra kolonya ya da etil alkol bir beze dökülür ve bez yardımı ile lekeler silinir. Özellikle yağlı boya olan bölgelerdeki sorunlar bu sayede çıkar.

Kazıma İçin Aletler Kullanın

Bu uygulama çok tavsiye edilmeyen uygulamalar içinde yer alır. Laminat parkenin üstüne dökülen boyaları çıkarmak için maket bıçağı ve jilet tarzında kullanılan keskin aletlerden yardım alarak sorundan kurtulabilirsiniz. Laminat parke üzerinde yapılacak olan bu uygulama boya lekesi çıkarmada çizikler meydana gelebilir. Laminat parkedeki boya lekesi nasıl çıkar kapsamında bu tarz uygulamalarda boya lekesi olan bölgeye zeytinyağı uygulanır. Bu sayede çiziklerinde önüne geçilecektir.

Su Bazlı, Plastik, Yağlı ve Kurumuş Lekeler Nasıl Temizlenir?

-Su Bazlı Boyalar

Laminat parke üzerinde bulunan su bazlı boyalarda ıslak bezle silme işlemleri yapılmalıdır. Leke kurumuşsa biraz tiner uygulaması yapılarak lekeler çıkar ve olduğu yerden temizlenir. Tiner boyalar konusunda işe yaramazsa temizlik ürünleri satan nalburdan özel spreyler alarak uygulama yapabilirsiniz.

-Plastik Boyalar

Plastik boyaların lekelerine erken şekilde müdahale edilirse kolay şekilde çıkar. İlk olarak boyanın olduğu bölgeye amonyak dökülür. Ardından lekeye pudra dökülür ve yüzeyler bez yardımı ile silinir.

-Yağlı Boyalar

Lam inat parkenin üzerindeki leke yağlı boyalardan kaynaklı meydana geldiyse ilk olarak pudra dökülür. Ardından etere batırılmış olan bir bez yardımı ile lekeler temizlenir. Eter yanıcı bir madde olduğundan dolayı mutlaka soğuk su ile iyice durulanması gerekmektedir. İlk seferde boyanın lekesi çıkmazsa bölgeye amonyak uygulaması yapılır. Amonyak ile boyalar silinir. Bu sayede meydana gelen lekeler laminat üzerinden kısa süre içinde çıkar.

-Kurumuş Boyalar

Kuruyan boya lekeleri konusunda öncelikli olarak uygulama yapılacak olan alanın elektrik süpürgesi ile iyice süpürülmesi gerekir. Daha sonra aseton ile ıslatılan bez boyaların lekelerinin olduğu bölgeye sürülür. Boyanın lekesi yeni meydana gelmişse öncelikli olarak ıslak bez ile silinmesi gerekir. Bu sayede boyalar sertleşmez. Kurumuş lekelerde ayrıca özel olarak bu iş için üretilen spreylerin de kullanımı yapılabilir. Bu spreyler sayesinde oldukça sorunsuz ve hızlı bir şekilde boyalar çıkar. Yalnız sprey çözücülerin üzerindeki kulanım talimatlarına göre uygulanması gerekir. Aksi takdirde farklı sorunlar yaşanması meydana gelebilir. Bu sorunlar ile karşılaşmamak adına mutlaka kullanım talimatlarına dikkat edilmesi gerekir.