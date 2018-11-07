Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı
Sinop'ta bir evin zeminine laminat döşerken kolunu spiral makinesine kaptırıp yaralanan Metin Kaya, hastanede tedavi altına alındı.07 Kasım 2018 Çarşamba 18:14
Sinop'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ada Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu laminat kestiği spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, 112 Acil ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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