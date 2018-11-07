Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı

Sinop'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.



Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ada Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu laminat kestiği spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, 112 Acil ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.