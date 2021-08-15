Lambda varyant ne? Yeni varyant mı çıktı?

Peru mutasyonu daha mı tehlikeli? Koronavirüs salgını 2019 Aralık ayında ortaya çıktı. Salgının ilk gününden sonra pek çok varyant çıktı. İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarının ardından bir yeni mutasyon haberi daha geldi. Lambda varyantı ne oluyor? Lambda varyantı hangi ülkelerde var?