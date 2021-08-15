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Sağlık Lambda varyant ne? Yeni varyant mı çıktı?
Sağlık

Lambda varyant ne? Yeni varyant mı çıktı?

Peru mutasyonu daha mı tehlikeli? Koronavirüs salgını 2019 Aralık ayında ortaya çıktı. Salgının ilk gününden sonra pek çok varyant çıktı. İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarının ardından bir yeni mutasyon haberi daha geldi. Lambda varyantı ne oluyor? Lambda varyantı hangi ülkelerde var?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 19:10:00 -
Lambda varyant ne? Yeni varyant mı çıktı?

Peru’da aralık ayında görülen Lambda varyant son olarak Filipinler’de görüldü. Peki, Lambda varyant tehlikeli mi?

Lambda varyant ne? Yeni varyant mı çıktı?

Filipinler'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un varyantı olan "Lambda'ya" rastlandığı belirtildi. Lambda varyantının tespit edildiği kişinin 35 yaşında bir kadın olduğu kaydedilen açıklamada, halkın maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "Lambda" varyantının ilk olarak Peru'da aralık ayında görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, haziran ayında "Lambda" varyantını "İzlenmesi Gereken Varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Söz konusu varyantın aşılara karşı dirençli olduğu ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığı biliniyor. Peru'da ortaya çıkan varyantın ayrıca Arjantin, Şili, Ekvator, Avustralya, ABD'de görüldüğü de belirtiliyor.

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