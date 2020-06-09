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Spor

Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:04:01 -
Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Adam Lallana, Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu bekleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lallana'nın 30 Mayıs'ta biten sözleşmesinin temmuz sonuna kadar uzatıldığı ve 2019-20 sezonu tamamlanana kadar takımda kalacağı belirtildi.

Liverpool formasını 6 sezondur giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşme süresinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak.

İngiltere Milli Takımı'nda da 34 maçta görev alan Lallana'yla Leicester City'nin ilgilendiği iddia ediliyor.

Lallana, Liverpool formasıyla 178 karşılaşmada görev alırken, rakip ağları 22 kez sarstı.


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