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Spor LaLiga Başkanı Javier Tebas hakkında soruşturma talebi
Spor

LaLiga Başkanı Javier Tebas hakkında soruşturma talebi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 20:01:41 -
LaLiga Başkanı Javier Tebas hakkında soruşturma talebi

MADRİD (AA) - İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Kovid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE, LaLiga Başkanı Tebas'ın, oğlunun çalıştığı kulüp olan Fuenlabrada'da birkaç futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bilmesine rağmen takımın Coruna'ya gitme kararı almasından sorumlu tutulduğunu iddia etti.

Hükümete bağlı olan Spor Yüksek Konseyi'nin (CSD), söz konusu iddiayla ilgili olarak Tebas hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvurduğu bildirildi.

Konuya ilişkin daha önceden İspanya Futbol Federasyonunca (RFEF) açılan soruşturmanın, "bu iddiaları araştırmaya sadece LaLiga'nın yetkisi var" şeklinde karar alan Spor İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

Tebas'ın oğlunun, Fuenlabrada kulübünün yönetim kurulunun sekreteri olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonunun son haftasında 20 Temmuz'da oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada maçı konuk takımdaki 7 futbolcuda Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelenmişti.

2. ligde diğer maçların oynamasıyla, 3. lige düşmesi garantilenen Deportivo ve Numancia, son maçlarının tekrar oynanmasını ve 2. ligdeki takım sayısının 24'e çıkarılmasını talep etmiş ancak bunlar kabul görmemişti.

Deportivo, Fuenlabrada kulübü ile ilişkisinden dolayı LaLiga Başkanı Tebas'ın görevden alınmasını da istemişti.

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