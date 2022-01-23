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Medya 'Laiklik elden gidiyor' sözüyle ünlenen fenomen amca zamlarla ilgili konuştu yeniden viral oldu
Medya

'Laiklik elden gidiyor' sözüyle ünlenen fenomen amca zamlarla ilgili konuştu yeniden viral oldu

Sokak röportajındaki açıklamalarıyla fenomen haline gelen Süleyman Çakır, zamlara ilişkin yaptığı açıklamada yeniden sosyal medyanın gündemi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 16:38:00 - 2022-01-23 16:48:03

Sokak röportajındaki ifadeleriyle ün kazanan Süleyman Çakır, bu sefer gelen zamlara ilişkin yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yıllar önce bir sokak röportajında kullandığı ifadelerle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Süleyman Çakır, yine yeni açıklamalarıyla konuşuluyor. Son olarak "Laiklik elden gidiyor" diyerek internet fenomeni haline gelen Çakır, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir sokak röportajında ortaya çıktı.

Fenomen amcadan zamlara ilişkin açıklama

Medyali TV adlı YouTube kanalında, dünyanın ekonomik krizden geçtiği bir süreçte Türkiye'de de yapılan zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elektirik ve doğalgaz zamlarına ilişkin yorum yapan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

Bedava mı yakacaktık? İyi… Elektrik bedava, doğalgaz bedava, su bedava,10 bin lira maaş… Karıyı beğenmeyiz, telefonu beğenmeyiz, ayakkabıyı beğenmeyiz. Çalışmaya gelince, 'Ben 2 bin lira maaşla çalışamam'...Yat aşağıya... Hükümet ne yapacak? Biz adam olalım önce. Adam gibi adam olacağız.

 

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