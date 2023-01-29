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Medya Laiklik elden ‘gidiyeah’! Meral Akşener'e tam 90'dan gol
Medya

Laiklik elden ‘gidiyeah’! Meral Akşener'e tam 90'dan gol

İktidardaki muhafazakâr dindar siyasilerin inançlarını "gizli yaşamalarının" laikliğin ilk şartı olduğunu söyleyen muhalefet aktörlerinin, seçim kampanyalarında Kur'an dağıttığını hatırlatan Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü meselesindeki samimiyetini sorgulama hadsizliğinde bulunan Meral Akşener'e verdi veriştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 10:17:00 -
Laiklik elden ‘gidiyeah’! Meral Akşener'e tam 90'dan gol

İktidardaki muhafazakâr dindar siyasilerin inançlarını "gizli yaşamalarının" laikliğin ilk şartı olduğunu söyleyen muhalefet aktörlerinin, seçim kampanyalarında Kur'an dağıttığını hatırlatan Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü meselesindeki samimiyetini sorgulama hadsizliğinde bulunan Meral Akşener'e verdi veriştirdi. Akşener'in "Ben o dönemde 2 başörtülü yeğenin halasıydım. Sen onları unuttun Sayın Erdoğan" sözlerini ti'ye alan Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Düşüşe geçen uçakta ateist kalmaz derler. Seçim öncesi Türkiye'de de benzer durumlar yaşanıyor.

İktidardaki muhafazakâr dindar siyasilerin inançlarını "gizli yaşamalarının" laikliğin ilk şartı olduğunu söyleyen muhalefet aktörleri, seçim kampanyalarında Kuran dağıtıyorlar.

İş "Kudüs Gecesi" düzenlemeye kadar varır mı bilinmez ama dikkatli olsunlar!

Bir savcı çıkar "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı bunlar" deyiverir.

Meral Akşener de dün, Kılıçdaroğlu'nun kendi önerisine ret oyu vermesiyle sonuçlanan başörtüsü çıkışı (hezimeti) üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü meselesindeki samimiyetini sorguluyordu.

"Başörtüsüyle ilgili bir mevzu çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi verdi. Helalleşme çerçevesi içerisinde olduğunu iddia etti. Sayın Erdoğan bunu kendisine bir pas olarak aldığını iddia etti. 'Kılıçdaroğlu bana pas attı, ben onu gole çevireceğim' dedi... Sana yazıklar olsun. Ben o dönemde 2 başörtülü yeğenin halasıydım. Sen onları unuttun Sayın Erdoğan."

Her ne kadar Kemal Bey'in acemiliğinden mi yoksa Erdoğan'ın ustalığından mı yakınıyor anlaşılmasa da Akşener'in tartışmanın en "samimi aktörü" iddiasında olduğu açık.

E hakkıdır da...

Baksanıza meğer "başörtülü yeğen halası"ymış Meral Hanım.

"Kız babası" gibi bir şey olmalı.

Meral Hanım'ın bu özelliğini bilmiyordum. Ama "başörtülü kız halasıyken" içişleri bakanı olduğunu da herkes gibi hatırlıyorum...

Ve tabii Birand'a o günlerde verdiği röportajda başörtüsü yasağını savunduğu şu sözlerini de:

"28 Şubat kararlarına imza atmış birisi olarak gönülden inanıyorum. Uygulayacağız. O kararlar uygulanacak, uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. İnanmasam zaten oraya gidip imzalamazdım."

İzlemek isterseniz röportaj Youtube'da var.

Merak ediyorum, Meral Hanım değişti mi? Başörtülü kızları okula sokmamak için sergilediğiniz şevk ve kararlılığı ifade etmekten gurur duyduğu günlerden pişman mı?

O halde başörtüsü yasağının uygulayıcısı olduğu halde sorununu çözen Erdoğan'a 28 Şubat üzerinden yüklenmesinin anlamı ne?

Yoksa "Bravo Meral Hanım'a, başörtülü yeğenlerinin bile gözünün yaşına bakmamış" dememizi mi istiyor?

Keşke artık şu meseleyi biraz açsa. Zira ihtiyaç var."

 

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Yorumlar

Tsli

Allah bunlara fırsat vermesin.

İyi mi?

28 Şubat kararlarını gönülden inanarak uygulayan Meral halaları o yeğenleri mağdur etmiş...bizim stajyer içişleri bakanı halanın bundan haberi olmamış
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