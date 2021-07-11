Laikçilerin ilahiyatçısından skandal paylaşım!
Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya üzerinden mültecileri hedef gösteren alçakça bir paylaşıma imza attı.
Din karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yeni bir provokasyona imza attı.
Mültecilere karşı provokasyon girişiminde bulunan Kılıç, "cihatçılar" olarak nitelendirdiği savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan mültecilerin Türk milletini yok edeceği hezeyanını dillendirdi.
Kılıç "Siyasal İslamcılık Türkiye'nin en büyük felaketidir. Türkiye mülteci ordusuyla işgal edilip çökertiliyor. Ne yazsak bu yoldan dönüp vazgeçmiyorlar. Cihatçılar Türk milletini boğmaya hazırlanıyor. Bu bir soykırımdır." ifadelerini kullandı.
Kılıç'ın akıllara zarar iddiası büyük tepki çekti.