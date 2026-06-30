Manuel mi yoksa otomatik vites mi daha faydalı? Ortaya çıkan sonuç şaşırttı!

Zihin için adeta bir spor salonu etkisi Yayımlanan rapora göre, manuel sürüş esnasında beynin maruz kaldığı bu kesintisiz uyarılma hali, zihinde adeta bir kas egzersizi etkisi oluşturuyor. Nasıl ki spor yapmak vücut kaslarını güçlendiriyorsa, manuel otomobil kullanmak da beyin hücrelerini koruyarak güçlendiriyor. Bu durum, uzun vadede daha keskin bir bilişsel performansa ve daha sağlıklı bir ruh haline zemin hazırlıyor.