Laikçilerin hedefindeki İmam Hatip Liselerinden müthiş başarı

Laikçi vesayetçi kesimin her fırsatta hedef tahtasına oturttuğu ve 28 Şubat zulmü ile yoluna taş koyduğu imam hatip okulları başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. İmam hatip liseleri, yasakçı zihniyete liselerarası İHA Yarışması ile bir kez daha en güzel cevabı verdi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada, Beyoğlu Anadolu Anadolu İmam Hatip Lisesi 96 puan ile listenin zirvesine otururken, Beyoğlu Anadolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni 95 puan ile Başisekele Şehit Ozan Kız Anadolu Lisesi, 94 puan ile Cedide Abalıoğlu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, 93 puan ile Çankırı Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 92 ile puan ile Atakum İmam Hatip Lisesi izledi.

Listedeki sıralama şu şekilde: