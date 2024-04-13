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Gündem Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”
Gündem

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

Yeniakit Publisher
2024-04-13 13:48:00 -
Laikçilerden skandal paylaşım! "Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı"

31 Mart seçimlerinde CHP’nin büyükşehirleri alması laik kesimde özgüven patlamasına neden oldu. Zafer sarhoşluğundan kendini kaybetmiş bazı laikçiler “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ve Laiklik kazandı” türünde paylaşım yapmaya başladılar.

Önce Ahlak ve maneviyatı önceleyen Yeniden Refah ve Saadet Partisi, 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakının karşısında yer alarak, CHP ve laikçi kesime özgüven patlatması yaşattı. Ahlak ve maneviyat ile uzaktan yakından ilgisi olmayan belirli kesimin akla hayale gelmeyecek paylaşımlar yapılmasına imkan sundu. Zemin oluşturuldu.

Dilek isimli bir paylaşımcı, “31 Mart seçimleri gösterdi ki tıpkı yobaz Osmanlılar gibi Tayyip’in de çöküş dönemi başlamıştır” diyerek bir yanda yenilmiş bir Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürünü diğer tarafta ise Mustafa Kemal’in bir fotoğrafını koyarak “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ve Laiklik kazandı” yazdı.

Toplumun bir kesimini provoke etme amacını taşıyan söz konusu paylaşım için yetkili mercilerin harekete geçmesi beklenirken, önce ahlak ve maneviyat düsturu içinde siyaset yapıp Müslümanlardan aldıkları oylar ile laikçilerin ekmeğine yağ süren bir takım muhafazakarların da yaşananlardan ders alması umuluyor.
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