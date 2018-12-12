Laikçi zorbaların hedefi hocalar

Vesayet özlemi çeken eski Türkiye artıkları, mütedeyyin kesim üzerinde sistematik bir linç kampanyası yürütüyor. Kendileri gibi düşünmeyen ve en ufak aykırı bir fikir beyan edenlere karşı akıl almaz bir itibarsızlaştırma operasyonu gerçekleştiren laik cenah, Müslümanlar üzerinde adeta zulüm fırtınası estiriyor. Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, laikçi kesim tarafından hedef tahtasına konulunca görevinden el çektirildi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Akit TV’de yaptığı konuşmanın içeriği malum kesimlerce çarptırılınca istifa etmek zorunda kaldı. Konya’da Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı’nın karma eğitimin zararlarına dikkat çektiği bir paylaşımı bağlamından kopartılınca görevinden alındı. Harmancı’ya destek veren öğretmen Ahmet Kap da aynı lincin mağduru olarak açığa alındı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, malum kesim tarafından oluşturulan linç ortamı sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Yargısız infaz yapılıyor!

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat sürecinin izlerini silmesini bir türlü hazmedemeyen azgın azınlık, her fırsatta vesayet dönemi özlemini dışa vuruyor. Toplumsal tabanda bir karşılıkları olmadığı halde, algı yönetimiyle büyük bir linç kampanyası yürüten laikçi kesim, Müslümanların entelektüel isimlerini itibarsızlaştırıyor. Malum kesim tarafından yürütülen sistematik lincin son kurbanı Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu oldu. Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun İzmir Güzelbahçe’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar”, “Gençlerin dinden uzaklaşmasının temel nedeni laiklik uygulamalarıdır” dediği iddia edilmişti.

Üniversitedeki odasının kapısına çarpı işaretleri konulan ve hakaret içeren sözler yazılan Prof. Emiroğlu’nun, Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta yaptığı 48 dakikalık konuşmanın kayıtlarında ise, laikçilerin iddia ettikleri sözlerin kullanılmadığı belirlendi. Prof. Emiroğlu, sol medyanın asılsız iddiaları sonrası üniversitedeki görevinden el çektirildi.

Organize bir linç yürütülüyor

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın da, azgın azınlığın itibar suikastine uğrayan isimlerden biri olmuştu. Akit TV’de katıldığı bir televizyon programında, bir ve beraber olmanın önemine atıfta bulunduğu sözleri laik kesimlerce çarptırılan Taşaltın büyük bir lince uğramıştı. Baskılar sonrası daha fazla dayanamayan Prof. Taşaltın, rektörlük görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı da, ailenin önemine atıfta bulunduğu, “İlan ediyorum; aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir” paylaşımları sonrası görevinden istifa etmeye zorlandı.

Müslümanlar susturuluyor

Konya’da Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı, karma eğitimin zararlarına yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası topa tutulmuştu. Sol medyanın yürüttüğü kara propaganda neticesinde hedef tahtası haline getirilen Harmancı açığa alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Harmancı’ya destek veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet Kap da açığa alınmıştı. Müslümanların seslerini kısmaya yönelik operasyonlar olduğu aşikar olan kara propagandaya, idare gücünü ellerinde bulunduranların çoğu kez boyun eğmesi kamuoyunda rahatsızlık oluşturuyor.