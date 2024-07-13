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Gündem Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü
Gündem

Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-13 11:34:00 -
Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü

akit’in CHP ve avanelerinin toplum ahlâkını ve aile müessesesini hedef alan eylemlerini ifşa eden haberleri bir yanlıştan dönülmesini sağladı. 9’uncu Yargı Paketi’nde evli kadının soyadıyla ilgili yapılan düzenleme, Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçti. Düzenlemede, “Evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapılacak yazılı başvuruyla kadın, kocasının soyadı önünde bekârlık soyadını kullanabilecek” maddesi kabul edilerek aile içinde bir ihtilaf sebebi çözüldü.

Buğra Kardan  İstanbul

Akit’in CHP ve yandaşçılarının ahlâkı ve aileyi dinamitlemeye dönük girişimlerini ele alan haberleri yararlı oldu. Evlerin, yuvaların dağılma sebeplerini bir bir ortaya koyan bu haberlerin akabinde köklü bir reforma daha gidildi. Kadının kocasının ve bekârlık soyadını kullanmasını da öngören 9’uncu Yargı Paketi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Anayasa Mahkemesi’nin aile bütünlüğünü dinamitleyen kararını yürürlükten kaldıracak paket, AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla komisyondan geçti. Yüksek mahkemenin kadına kocasının soyadını almasını zorunlu kılan Medeni Kanun’un 187’inci maddesini iptal kararını geçersiz kılacak düzenleme aile düşmanlarının küplere bindirdi. “Koca soyadı geri geliyor” diye feryatlar yükseldi.

Sırada süresiz nafaka olsun

Aile dostu derneklerin yöneticileri, Anayasa Mahkemesi’nin hatalı kararının yürürlüğünü durduracak hamlenin müspet olduğunun altını çizdiler. Yuvaları darmaduman eden süresiz nafaka zulmünün de kaldırılması çağrısını tekrarladılar... Konuya ilişkin konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin kararı aile bütünlüğünü bozan ve yuva yıkılmasına neden olan bir çıkıştı. Meclis’te büyük yanlıştan dönüleceğini görüyoruz. Kadının sadece kendi soyadı alması, aile bütünlüğünü ortadan kaldıracaktı. Soysuz, kimin olduğu belli olmayan çocuklar sorun hâline gelecekti. Cumhur İttifakı’na teşekkür ediyoruz. Dileriz ki yeni dönemde ömür boyu nafakayla mahkûm edilen mağdurların sorunları da çözülür. Burada amaç kadınları mağdur etmek değil, aile bütünlüğünü korumaktır. Art niyetli kadınların ‘boşanıp maddi ve manevi tazminat, nafaka, ziynet eşyası alırım’ zihniyetinden dolayı ailelerin yıkılmasına izin vermemektir. Gaye daha sağlıklı yuvalar kurulmasını sağlamaktır. Süresiz nafakaya getirebilecek sınırla yine mağduriyetler ortadan kaldırılacak ve ‘kadına şiddet’ de tarih olacaktır.”

Akrabalık bağları korundu

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları söyledi: “Kadının hem kendisinin hem de kocasının soyadını taşımasına imkân tanıyan düzenlemenin Adalet Komisyonu’ndan geçmesi çok iyi olmuştur. Kadının kocasının soyadını kullanması evliliğin bir ispatıdır. Soyadının aile ve akrabalık bağını koruyan bir öğe olduğu da muhakkaktır.
Neslin bağı, aleniliği önemlidir. Diyelim ki annesi ve babası farklı soyadı taşıyan bir çocuk var ortada. Bu çocuk, doğal olarak babasının soyadını alacak. Annesinden farklı bir soyadı taşıyacak. Hâliyle bu çocuk, kimlik bunalımıyla karşı karşıya kalacak. Akraba bütünlüğünü korumanın mühim bir yöntemi soyadı karışıklığının önüne geçmektir. Yani ben Gaziantepliyim, soyadım Kılıçer. Bir başka yerde Gaziantepli olup Kılıçer soyadını taşıyan birinin akrabam olduğu anlaşılacak. Görüyor musunuz soyad ne kadar mühim. Aynı sülaleden olup ayrı soyadları kullanmak bile sıkıntılara sebep oluyor. Farklı illere gidenlerle bağın kalmaması, çocukların birbirlerine yabancılaşmaları gibi bir durumla karşılaşılıyor. Sosyal dokuyu muhafaza edilmeli. Soyadı karmaşası önlenmeli. Komisyondan düzenlemeyi geçirenlere teşekkür ediyorum.”
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Yorumlar

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