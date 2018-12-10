Laikçi yobazların özlediği kara tablo

Azgın azınlığın temsilcisi HKP’nin başvurusu ile harekete geçen Danıştay savcısı ve bir üyesinin başörtüsü yasağını yeniden hortlatma girişimi, karanlık günlere duyulan özlemin iğrenç bir yansıması olarak kayıtlara geçti. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti Hükümeti’nin tarihe gömdüğü başörtüsü yasağının, 1980 darbesi sonrası başladığı, 28 Şubat süreci ile zirve yaptığı günler hafızalardaki tazeliğini hâlâ koruyor. Başörtülülere üniversitelerde okuma izni vermediği, hastanelerin tesettürlüleri tedavi etmediği, inancını başında taşıyan anaların askeriyeye sokulmadığı, mağduriyetlerin yazılmasının dahi suç sayıldığı o günlerin tanıklığını yapan manşetler, bugün vesayetçi odakların nelere özlem duyduğunu gözler önüne seriyor.

Modern nemrutların zulmünü ak parti bitirdi

1980’lerde başlayan, 2000’li yıllara kadar uzanan süreçte başörtülülere karşı adeta savaş açıldı. Kamu kurumlarında başlayan yasaklar, hemen her alana sıçradı. Milletiyle savaşan devlet profilinin çizildiği Türkiye’de başörtülü Müslümanlar; Nemrut’a, Firavun’a, Ebu Leheb’e direnir gibi direndi. Yüzde 99’u Müslüman olan ülkede Yahudi’ye, Hristiyan’a, ateiste verilen haklardan dahi mahrum bırakılan inananlar, özgürlüğü örtüleriyle kuşanarak meydanları zalimlere bırakmadı. Üzülmeyen, gevşemeyen, Hak için yollara düşen ve inancından taviz vermeyen başörtülü kahraman hanımlar yitirdikleri kazanımlarını, AK Parti ile birlikte gelen hürriyet ortamında tek tek geri aldı.

O günlerin özlemindeler

Günümüzde CHP zihniyeti tarafından yeniden hortlatılmak istenen, yargı mercilerindeki skandal çıkışlarla ipuçları verilen karanlık süreç, milletin hafızasındaki tazeliğini koruyor. Arşivler, dilinde dua, yüreğinde fırtına taşıyarak şubatlara aldırmayan çağın Nene Hatun’larına ne tür zorluklar yaşatıldığının izlerini taşıyor. İşte başörtüsü yasağına tanıklık eden manşet haberlerden bazıları...

İşte o manşetler

-Başörtülülere İstiklal Marşı söyletilmedi

Muğla İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Büyükyenice İlköğretim Okulu’nda başörtülü öğretmenlerin İstiklal Marşı okuması engellendi. (1.11.1995)

-Başörtülü diye törene almadılar

Ankara Etimesgut ilçesinde Astsubay gazinosundaki Nurettin Ersin İlkokulu’nun mezuniyet törenine, tesettürlü öğrenci velileri alınmadı. (25.6.1987)

-Ekranda türbanlı propaganda yasak

YSK, seçim propagandasında başörtülülerin ekrana çıkarılmasını yasakladı. (16.11.1995)

-Doğu Silahçıoğlu’ndan başörtülüye alışveriş yasağı

Tuğg. Doğu Silahçıoğlu’nun emriyle Küçükyalı Askeri Lojmanları’nda bulunan alışveriş kantinine başörtülü girmek yasaklandı. (2.10.1995)

-Orduevinde başörtüsü ayıbı

Şehit ailelerine madalya verilen törene başörtülü muhabir alınmadı. (25.6.1987)

-Askeri lojmanda başörtüsü yasak

Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı lojmanlarında Korgeneral Siyami Taştan imzasıyla yayınlanan genelge ile başörtüsüyle dolaşanlar hakkında soruşturma açılacağı bildirildi. (25.8.1987)

-Başörtüsü yayınına soruşturma

Malatya’da yerel yayın yapan Sena TV’nin başörtüsü yasağını protesto edenlerle röportaj yapmasına Malatya DGM’de soruşturma açıldı. (13.1.1995)

-Başörtüsü yerine file!

İstanbul Üniversitesi Rektörü Berkarda, başörtülü öğrencilere eline aldığı fileyi göstererek örtü yerine file takmalarını söyledi. (16.11.1995)

-Başörtüsüne karşı çirkin ittifak

Hakimler ve Adalet Bakanlığı’na bağlı bürokrasi başörtülü avukatları fişliyor, barolar cezalandırıyor. (28.5.1995)

-Çarşaflıya muayene yok

Koşuyolu Validebağ Öğretmenler Hastanesi Fizik Tedavi bölümüne muayene için giden bir hasta, çarşaflı olduğu için muayene edilmedi. (12.6.1987)

-Başörtüsüne ÖSYM engeli

ÖSYM, başörtülü olarak fotoğraf çektiren Zehra Nur Ahıshalı isimli öğrencinin ‘tanınmadığını’ iddia ederek görselin başı açık haliyle değiştirilmesini istedi. (6.1.1997)

-Askerler türbana vize vermiyor

İktidardaki DYP’nin bir yetkilisi, ismini gizleyerek basına verdiği demeçte başörtüsü serbestisinin üniversiteyle sınırlandırılması konusunda hükümette uzlaşma sağlandığını ama ‘ordudan’ vize alınamadığını söyledi. (31.1.1987)

-Başörtülü ananın dramı

Askeri lojmanda başörtülü olduğu için baskı yapılan Sevim Söyler adlı 3 çocuklu anne, Allah’a olan inancı ağır bastığından boşanmak zorunda bırakıldı. (14.6.1988)

-Bir zulüm de Bursa’da

Ziraat Mühendisi olan Aysel Şen, öğretmen olabilmek için formasyon eğitimine başladı. Ancak staj yapmak için geldiği Bursa Necatibey Kız Meslek Lisesi’ne başörtüsü nedeniyle alınmıyor. (24.3.1996)

-Özden: Başını örteceksen hemşire olamazsın

Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, “Üniforma giymezsen polis, subay olmazsın. Başını örteceksen hemşire olamazsın” dedi.

-Başörtülü hemşireye dayak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Heybeliada Sanatoryumu’nda çalışan başörtülü hemşirelerden Ayşe Tanrıkulu’nun Başhemşire Vekili Neriman Yıldırım tarafından dövüldüğü öğrenildi. (6.2.1995)

-Türbanlı birinci konuşturulmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi birincisi Nurgül Tekin mezuniyet töreninde başörtülü olduğu gerekçesiyle fakültenin Dekanı Prof. Dr. İhsan Erdamar tarafından konuşturulmadı. (29.6.1995)

-Hristiyana bayram, başörtülüye gam

Yabancı uyruklu ve gayrimüslimlerin okuduğu üniversitelerde bu öğrencilere her türlü kolaylık sağlanırken inandığı için başlarını örten öğrenciler ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Noel ve Paskalya bayramlarında ODTÜ’de 9, Boğaziçi’nde 18 gün tatil yaptırılıyor. (29.2.1992)

-Laik zulüm köye indi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinin Hacı Osmanlar köyünde 6 kursiyerin devam ettiği dikiş-nakış kursundan 13 yaşındaki Serap Çapkın başörtülü olduğu için kovuldu. (6.12.1995)

-Afyon’da da laik terör

Afyon’un sandıklı ilçesi Kız Meslek Lisesi Müdiresi Hülya Aşkın, başörtülü oldukları gerekçesiyle Aysel Okur, Serpil Karpuz, Ayten İnci adlı öğretmenlerden üst üste üç savunma istedi. (14.12.1995)

-TBMM’de başını açtırdılar

MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal, başörtülü olarak seçildiği TBMM’ye tesettürüyle alınmadı. Nesrin Ünal, TBMM’deki yemin törenine başörtüsü çıkarttırılarak alındı. (2.5.1999)

-Tel örgülerin arkasında izlediler

Manisa’daki 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen yemin törenine başörtülü asker yakınları alınmadı. Rabia K., kardeşinin yemin törenini tel örgülerin arkasından izlemek zorunda kaldı. (7.11.2008)

-Çarşaflıya kapıyı kapattılar

Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda askerlik yapan Mehmetçiğinin yemin törenini seyretmek isteyen anne Nebiye Yıldız çarşaflı olduğu gerekçesiyle yemin töreni alanına alınmadı. Askerin ablası Fatma Kılıç, “Biz şehit olduğu zaman mı kardeşimizi göreceğiz” dedi. (2.9.2012)

- Hacettepe’de başörtüsü eylemine polis engeli: İsrail’den beter olduk

-Başörtülü öğrenci camdan atılmakla tehdit edildi (25.11.1986)

-İlahiyat’ta coplar konuştu (1.5.1987)

-Milli Eğitim Müdürlüğü’nden başörtülü öğrencilere kanlı tehdit (25.02.1998)

-Gaziantep ve Gebze’de örtülüye staj engeli (7.4.1996)

-Türban yasağına Danıştay onayı (31.10.1996)