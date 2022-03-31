Laikçi yobazların istediği eğitim işte bu!

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için okuldaki öğretmenlere yazı gönderen Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, laikçi yobazların linciyle görevinden alınmıştı. Laikçiler, Ankara’da yaşanan taciz skandalına karşı ise suskunluklarını koruyor.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, okulda arkadaşının kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19), hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca yaşamına son verdi. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından intihar etti.

Olay, önceki gün Polatlı ilçesindeki Ticaret Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Arkadaşları 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi, teneffüs sırasında kızlar tuvaletine itti. E.K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrencilerin okul müdürüne şikayette bulunması üzerine okula polis sevk edildi. Polisler, 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutarken, E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede, söz konusu fotoğrafa rastlanılmadı. Okul çıkışı Mehmet Akif Mahallesi Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K., yaşamına son verdi. E.K.'nin cenazesi, dün mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Arkadaşının evine 100 metre uzaklıkta kendini öldürdü

E.K. ile aynı mahallede oturan, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı. R.B.'ye, paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan R.B., evden çıktı. Gece eve dönmeyen R.B., bu sabaha karşı arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisindeki düğün salonunun bahçesinde ölü olarak bulundu. Okula giden öğrenciler tarafından bulunan R.B.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. R.B.'nin babası, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntiharlar ile ilgili inceleme başlatıldı.







