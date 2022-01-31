Laikçi yobazların İslam'a düşmanlıkları depreşti: Başörtüsü öncü savaştı, Ayasofya laikliğe atılmış tokattır!

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Laikçi Kemalist CHP zihniyeti, AK Parti iktidarının düşeceğini zannederek "özgüven" içerisinde kinlerini kusmaya devam ederken, 28 Şubat döneminden daha karanlık bir dönemi getirmenin hayalini kuruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasıyla Müslümanlara zulüm edildiğini kabul etse de CHP zihniyeti, iktidara geldiğinde zulümlere kaldığı yerden devam edeceğinin sinyalini veriyor.

İdeolojileri uğruna laiklik satarak İslam'a olan düşmanlıklarını gözler önüne seren Laikçi yobazların medya organı Cumhuriyet gazetesinde, Ayasofya Camii ve başörtüsü özgürlüğü üzerinden Müslümanlar hedef alındı. CHP'nin medya organında, skandal bir yazı yayımlandı.

Laikliğin olduğu ülkede "laikliğe çağrı" yaptı

Laikliğe Çağrı Birlikteliği Yürütme Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, Cumhuriyet gazetesinin “Olaylar Ve Görüşler” köşesinde, darbecilerin yapmış olduğu 1961 Anayasası'nı hazırlayan komisyonun sözcüsü Muammer Aksoy’un kaleme aldığı “Laikliğe Çağrı” metninden de alıntılar yaparak laikçilere çağrı yaptı.

Darbecilerin komisyon sözcülüğünü yapan Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu olan Muammer Aksoy'a övgülerde bulunan Mahmut Arslan, "Günümüzde laiklik savunusu yapması gereken kesimlerin, muhafazakârlardan oy alamama kaygısıyla laikliğe karşı yapılan birçok eyleme ses çıkarmaması, hatta laikliği ilahiyatçılara bırakması karşısında Muammer Hoca, geçmişten günümüze ders vermeye devam ediyor" diyerek kendisinden alıntılarda bulundu.

"Başörtüsü 'öncü savaş' olarak başlatıldı"

Başörtüsü özgürlüğü için verilen mücadelenin 'öncü savaş' olduğunu belirten Mahmut Arslan yazısında şu ifadelerde bulundu:

Muammer Aksoy, kaleme aldığı “Laikliğe Çağrı” metninde, çok önemli konulara dikkat çekmiştir. Türkiye için irticadan daha büyük hatta ona yakın hiçbir tehlike söz konusu değildir” diye yazmıştır. Bu metinde dikkat çekilen iki konu türban ve Ayasofya’nın ibadete açılmasıdır. Aksoy’un otuz küsur yıl önce dikkat çektiği konulardan türban konusu, günümüzde konuşulması nerdeyse yasaklanmış bir konudur. Aksoy, Türban için verilen mücadeleyi, şeriat devleti doğrultusunda mücadele edenlerin bir öncü savaşı olarak başlattıklarını vurgulamıştır.



"Ayasofya laikliğe atılan bir tokattır"

Muammer Aksoy'un sözlerinden alıntıya devam eden Mahmut Arslan, Ayasofya Camii'ni de hedef aldı. Arslan yazısının devamında şu ifadelerde bulundu:

"Muammer Aksoy, Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesini de laikliğe atılan bir tokat olarak nitelemiştir; kaleme aldığı metinde ve şöyle demiştir: “Bunun amacı namaz kılacak yer bulmak değildir. Bugün 70 bin camiye (günümüzde 110 bin civarı) sahip olan Türk toplumunun, Bizans’ın yaptırdığı bir kiliseyi camiye dönüştürme zorunluluğuyla karşı karşıya bulunduğunu, aklı başında hiçbir kişi iddia edemez. Bu eylem yalnızca Atatürk’ün kabul ettirdiği ve Türk halkının dünyanın gözünde layık olduğu yere yükselmesine katkısı bulunan uygarca bir tarihsel jeste, dolayısıyla laiklik ilkesine tokat atmak gibi olumsuz bir amaç gütmektedir.”"

Demokrasi ve insan hakları olmadığı yalanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye'de sanki laiklik yokmuş gibi edebiyat yapan Arslan, Müslümanların demokratik ve insani haklarını iade eden AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Arslan yazısının devamında demokrasi ve insan haklarının kalmadığı yalanını ortaya atarak şu hezeyanlarda bulundu:

"Laikliğin olmadığı Müslüman bir toplumda demokrasi ve insan hakları kalmayacağını da belirten Muammer Aksoy, ta o günden bugüne yaşanılan tek adam rejimini görmüş gibi şöyle yazmıştır: “Büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, laiklik ilkesi yok edildiği, hatta sadece önemli ölçüde zedelendiği zaman, ne halk egemenliği ve demokrasi ne de insan hakları ve hukuk devleti ayakta kalabilir.” "

"Cesur olun" diyerek laikçileri kışkırttı

Laikçileri kışkırtarak sözde 'cesarete davet' eden ve bazı cinayetleri Müslümanlara mal etmeye çalışan Arslan, son olarak şu ifadelerde bulundu:

"Laikliğe karşı eylemlerin odağı olmaktan ceza almış bir partinin 20 yıldır yönettiği ülkemiz, ne yazık ki laiklikten çok ama çok uzağa sürüklenmiştir. Muammer Aksoy ve Atatürkçü aydınları katledenler, siyasal İslamcıların önünü açmışlardır. Aksoy, Laikliğe Çağrı metninin sonunda halkımızı şu sözlerle örgütlenmeye çağırmıştır: “Uygarlıktan yana olanlar da gerilikten yana olanlar kadar yürekli ve özverili olmadıkça, Türkiye’nin aydın ufuklara doğru gidişi sürdürülemez, hatta ortaçağ karanlığına gömülmesi önlenemez.”"