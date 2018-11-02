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Laikçi linç istifa getirdi

Başkan Erdoğan’a bağlı olduğunu söylerken kullandığı ifadeler laikçi kesim tarafından çarpıtılan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa etti.

02 Kasım 2018 Cuma 09:55
Laikçi linç istifa getirdi

 Haber merkezi 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğu yönündeki sözleri, seküler medya tarafından çarpıtılarak servis edilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Birlik ve beraber olmanın önemine atıfta bulunduğu sözleri sonrası hedef tahtasına konulan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıpratılmak istendiğini ve buna müsaade etmeyeceğini belirterek istifasını sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yıpratılmasına müsaade etmem

Faşist sol medyanın ahlaksız yayınları, başarılı bir eğitim adamını görevinden etti. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye’nin bir ve beraber olması gerektiğini vurguladığı sözleri, şer medyası tarafından çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak servis edilince lince uğramıştı. Taşaltın, sol medyanın iğrenç yayınları sonrası yazılı bir açıklama yaparak istifa etti. İstifasında Başkan Erdoğan’ın yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Taşaltın, “şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum” dedi.

Taşaltın’ın istifası akademik camiada büyük bir üzüntüye sebebiyet verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:55
  1. Prof. Dr. Ramazan Taşaltın
  2. Harran Üniversitesi

YORUM YAZ

  • ramazanramazan17 dk önce
    İyi de senin görevin rektörlük. Sen fetva makamı değilsin ki şu farzdır şu haramdır diye beyanat veriyorsun. ..
  • ABDULLAHABDULLAH18 dk önce
    ... söylediklerini nasıl savunursunuz?
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