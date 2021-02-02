Laikçi kafanın 'Selçuk Bayraktar' dramı: Önce bir Boğaziçi’yi kazanacak puan alın da sonra konuşalım

Provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde üzerine LGBT paçavrası yerleştirilmiş Kabe resmi, yere serilmişti. Bu olaya tepki gösteren isimlerden birisi olan Bayraktar TB2’nin mimarlarından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Bilim yuvası olması gereken üniversitede faşizmcilik oynayan alçak ve soysuz zihniyete karşı durarak bu dizeleri yaşatan gençlerin fişlendikleri listede olmaya talibim” paylaşımında bulundu.

Türkiye’de İHA/SİHA devrimi gerçekleştiren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın bu paylaşımına Uğur Serdaroğlu isimli bir laikçi “Önce bir Boğaziçi’yi kazanacak puan alın da sonra konuşalım” demesi sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Selçuk Bayraktar’ın eğitim geçmişini ve başarılarını paylaşarak bu yoruma yanıt verdi.

Selçuk Bayraktar'ın eğitim hayatı

1997 yılında Robert Kolej’den mezun olan Selçuk Bayraktar, 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı.

Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisiği Bölümünde Upenn’de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirdi.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’den burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology’de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007’de Türkiye’ye döndü.

Kaynak: Yenişafak