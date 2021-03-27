Laik mahallenin neyi özlediğini ifşa etti

Akit TV ekranlarında binlerce kişinin mağdur olmasına yol açan irtica kelimesi masaya yatırıldı. Kara Harp Okullarına girişte irtica şartının kaldırılması nedeniyle ayağa kalkan laik mahallenin gerçek niyeti ortaya çıkarıldı.

Akit TV'den Muharrem Coşkun'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Mehmet Akif Ersoy laikçilere göre bugünkü Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) giremez onların kafasına göre yakın zamana kadar Ersoy gibiler TSK'ya alınmıyordu. Alınananlar da namaz kıldığı için atılıyordu.Kendisine karşı irtica söylemlerinden bıkan Mehmet Akif Ersoy;

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticanın şu sizin lehçede ma'nası bu mu?"

şiiriyle cevap vermişti. Bakın bu ülkede daha yakın dönemde irtica cellat gibi kullanıldı. Sadece 28 Şubat sürecinde 3527 öğretmenin görevine son verildi. 11890 öğretmen hakkında disiplin cezası ve maaş kesme uygulanmış. 33271 öğretmen fişlenmiş. TSK'da 1990-2011 yılları arasında YAŞ kararlarıyla atılan personel sayısı irticacı denilerek dindar oldukları için atılmış. 1997-2001 arası istifa ettirilen öğretmen sayısı da 11 bin, 28 Şubat sürecinde irtica gerekçesiyle rapor hazırlanan vali ve kaymakam sayısı 210 olarak karışımıza çıkıyor. Kimin neyi tam olarak nasıl işlediği bilinmeyen irtica bazı çevreler tarafından kullanılmış. Bana göre irtica 1400 yıl öncesine dönersek, bana göre keyfi faiz idi. Despotik ve güçlenin haklı olduğu dönem bana göre irticacı dönemdi. Tanımı yapılmamış ne idüğü belirsiz bu kelime Kara Harp Okullarına girme şartından kaldırılıyor. Bir anda irtica yaygarası çıkarıyorlar. Onlar da neyi tartıştıklarını bilmiyorlar, tekrar güç ellerinden geçse Müslümanları ve dindarları tekrar mağdur etmeyi planlıyorlar.