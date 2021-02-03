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Gündem Laik mahallenin bulanık kafası işi Hitler'e dayandırdı
Gündem

Laik mahallenin bulanık kafası işi Hitler'e dayandırdı

Kendisini laik olarak tanımlayan Metin Uca, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemelre ilişkin attığı tweette işi gidip Hitler'e dayandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:45:00 -
Laik mahallenin bulanık kafası işi Hitler'e dayandırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren Metin Uca sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarihi boyunca bütün dinci ve faşist diktalar, tek adam güç sarhoşluğu yönetimleri çocuk ve gençleri küçük yaştan itibaren beyin yıkama yöntemleri ile kendine çekmeye çalıştı, direnenler ise büyük acılarla cezalandırıldı. Tarih Boğaziçi’nde tekerrürde." dedi.

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Yorumlar

Murat

Daha dur senin ve alayının uşaklığını yapan mutlu azınlık ve elemanlarına bişey ödetmediler hatta 15 temmuzda büyük fırsatı kaçırdık ama sizde bu azgınlık oldukça nasılsa daha çok malzeme vereceksiniz ama sizde bu malzeme bitmeyecek ama vatan evlatlarında sabır bitti bir oldu bittiylede huzura kavuşacak gibi düşünüyorum bu memleket artık onuda senin avanen düşünsün
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Nur

Hitlerin dinini sorsan bilmez uca hitler senin ağa baban tamam olsa olsa senin gibiler hitler olur
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