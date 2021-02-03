Laik mahallenin bulanık kafası işi Hitler'e dayandırdı
Kendisini laik olarak tanımlayan Metin Uca, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemelre ilişkin attığı tweette işi gidip Hitler'e dayandırdı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren Metin Uca sosyal medya hasabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık tarihi boyunca bütün dinci ve faşist diktalar, tek adam güç sarhoşluğu yönetimleri çocuk ve gençleri küçük yaştan itibaren beyin yıkama yöntemleri ile kendine çekmeye çalıştı, direnenler ise büyük acılarla cezalandırıldı. Tarih Boğaziçi’nde tekerrürde." dedi.