Laik kafa işte bu! Müjdat Gezen'den toplumu ayağa kaldıracak sözler: Müslümanlarda bir söz vardır..
Laik mahallenin kafası bulanmışı Müjdat Gezen yine büyük bir skandala imza attı.
Müjdat Gezen, CHP'li Ayşenur Arslan ile yaptığı programda sarf ettiği skandal ifadelerle Müslümanları hedef aldı.
'ANAM MUTLAKA ANAMDIR, BABAM BELKİ BABAMDIR'
Müslümanlarda bir adet vardır diyerek sözlerine başlayan Gezen,
"Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir laftan dolayı "Anam mutlaka anamdır, babam belki babamdır." dedi.
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