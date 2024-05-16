Laik kafa işte bu! Müjdat Gezen'den toplumu ayağa kaldıracak sözler: Müslümanlarda bir söz vardır..

Müjdat Gezen, CHP'li Ayşenur Arslan ile yaptığı programda sarf ettiği skandal ifadelerle Müslümanları hedef aldı.

'ANAM MUTLAKA ANAMDIR, BABAM BELKİ BABAMDIR'

Müslümanlarda bir adet vardır diyerek sözlerine başlayan Gezen,

"Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir laftan dolayı "Anam mutlaka anamdır, babam belki babamdır." dedi.