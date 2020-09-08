Laik Erol Mütercimler’den imam hatipliler açıklaması

İmam hatipliler için kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını iddia eden Erol Mütercimler, tüm imam hatiplilerden özür diledi.

Mütercimler ne demişti

Katıldığı televizyon programında tarikatlarla ilgili yaşanan tartışmada hızını alamayan Mütercimler, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor: sahtekar, cinsi sapık, ahlaksızdır. Sözlerini sarf etmişti.

Yanlış anlaşıldığını söyledi

Yanlış anlaşıldığını iddia eden Mütercimler, programın cemaatler ve tarikatlarla ilgili olduğunu, yaklaşık 3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyicinin izlediğini düşündüğünü söyleyen Mütercimler, toplumda imam hatipler için bazı haberler geldiğinde insanların imam hatip okullarıyla özdeşleştirildiği bazı sözleri söyledim diyerek kendini savundu. Mütercimler imam hatiplerin birer Cumhuriyet kurumu olduğunu söyledi.