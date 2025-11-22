Lahmacunlara böcek ilacı katıp tüm müşterileri zehirledi!

Fırınında çalışan kişi, pişmiş etli pidelere zehirli böcek ilacı “Lannate” ekleyerek çok sayıda müşteriyi hastanelik etti.

Lübnan’da güvenlik güçleri, Beyrut’un kuzeyinde yer alan Cübeyl (Byblos) bölgesinde faaliyet gösteren bir manakish fırınında çalışan bir kişinin, “Lannate” isimli zehirli bir tarım ilacı kullanarak etli pide (lahmacun) yiyen müşterileri zehirlediğini açıkladı. Olay sonucu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı ve bazı hastaların durumu kritik olarak değerlendirildi.

Yaklaşık üç hafta önce, Cübeyl iline bağlı Nahr İbrahim bölgesinde bir fırından lahmacun yiyen kişilerde zehirlenme vakaları bildirildi. 31 Ekim’de sekiz kişi benzer belirtilerle hastaneye kaldırıldı, bunlardan bazıları yoğun bakıma alındı. Ardından adli mercilerin gözetiminde soruşturma başlatıldı.

Lübnan İç Güvenlik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, bu sekiz kişiden üçünün durumunun kritik olduğunu ve olayla ilgili olarak sağlık bakanlığına bağlı adli tabiplerin, tüketici koruma müdürlüğünün ve adli polis laboratuvar birimlerinin incelemeler yaptığını duyurdu. İncelemeler sonucunda, etli pidelerde “Lannate” isimli tarım ilacının bulunduğu belirlendi.

“Lannate”, aktif maddesi “Methomyl” olan güçlü ve hızlı etkili bir böcek ilacıdır. Sebze, meyve, pamuk ve tütün gibi tarım ürünlerini korumak için kullanılır. Tüm haşere evrelerine karşı etkilidir: yumurta, larva ve yetişkin böcekler.

Adli incelemeye göre, bu madde 250°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda etkisini kaybetmektedir. Fırınlardaki pişirme sıcaklığı 300°C olduğu için, böcek ilacının pideler piştikten sonra, yani dağıtımdan hemen önce eklendiği tespit edildi.

Cübeyl Polis Birimi’nin yürüttüğü soruşturmalarda, 30 Ekim’de benzer üç başka zehirlenme vakası daha tespit edildi. Deliller sonucunda fırın sahibi aklandı, fakat çalışanlardan biri olan ve 1993 doğumlu Suriyeli "A.H." isimli kişi baş şüpheli olarak belirlendi ve savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Lübnan Fırınlar ve Fırıncılar Sendikası Genel Sekreteri Edgâr Tiyyah yaptığı açıklamada, zehirlenme olaylarının bir manakish fırınında gerçekleştiğini ve fırının mühürlendiğini belirtti.