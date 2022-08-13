Lahmacunda inanılmaz hile! Kıyma diye yedirdiklerine bakın

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan lahmacunda ilçelere göre fiyat değişimi dikkat çekti. Bağcılar’da 15, Sultanahmet’te ise 40 liraya kadar olan fiyatlardaki değişimi ucuz satan esnaf ‘kira ve eleman gideri’ olarak yorumlarken, pahalıya satanlar ucuz lahmacunda tavuk etinin lohusa şerbetiyle renklendirilerek kullanıldığını iddia etti.

Aradaki fiyat farkından şikayetçi olan esnaf Emir Koca, “Hile karıştırmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler” derken, ucuza lahmacun satan Hüseyin Erdem de, “Fiyat farkı kiradan, elemanından, giderinden kaynaklanıyor. 50 bin lira kira veren ona göre fiyat koyuyor. Ben 5 bin lira kira veriyorum. Bizim aynı satmamız mümkün olamaz” diye konuştu.

Avcılar’daki bir işletmede 25 yıllık esnaf olan Emir Koca, “Lahmacunun bugünkü fiyatı 25 lira oldu. Maliyet artışlarında yüksek artış olduğu için 11-12 liralık fiyatlar bugün 25 liraya mal oluyor. 10-15 liraya lahmacunun olmasının mümkünatı yok. Maliyetlerin olduğu yerde bizim bile kar marjlarımız eskisi gibi değil. Biz birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Baklavalık, böreklik un ile lahmacun yapıyoruz. Balıkesir’den büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kullanıyoruz. Hile karıştırmasa 10 liraya, 15 liraya lahmacun satamazlar. Mesela tavuk etini kıyma olarak çekip, lohusa şerbetiyle kırmızı et haline getirebilirler. Soya kullanabilirler. Bu şekilde 12-13 liraya satış yapabilirler. Bakanlıkların, ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VeryansınTV'nin haberine göre, Esenyurt’ta 20 yıldır esnaf olan Nesim Korkusuz da, “Fiyatı 30 ile başlıyor. Bazı yerlerde değişiyor. 35’e de satan var, 15’e de satan var. Burada 20 liraya satılıyor. Şu anda kurtarmıyor ama satılıyor. En fazla 3-5 kazanılıyor. Maliyet çok şu anda. Ucuza satanlar malzemeyi yerinden alıyor olabilir. Şu anda maliyet çok fazla. Dükkan çok satarsa bu şekilde karşılar” dedi.

Fatih Sultanahmet’te 30 yıldır esnaf olan Reşat Çelik de, “Ortalama iyi bir lahmacun 40 lira ve üzeri olabiliyor. Merdiven altı dediğimiz kısımlarda et yerine başka şeyler kullanılarak daha ucuza mal edip, öyle satıyorlar. Normal ortalama bir lahmacun 30-40 lira arasında olması lazım. Et yerine tavuk taşlığı dediğimiz kısmı kullanıyorlar. Böbrek yağı dediğimiz yağlardan kullanıyorlar. İyi bir lahmacunu fiyatı belirliyor. Yerine göre fiyatlar yükseliyor. Sultanahmet gibi bir yerde kiralar çok yüksek. Fiyatlar da bu orantıda olması lazım” diye konuştu.