Lahey'de Rusya'ya yeni beraat kararı okundu! Rusya için zafer, Ukrayna için 'acı bir yenilgi'

Ukrayna'nın 2017 yılında Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde silahlı Rus yanlısı ve ayrılıkçı gruplara Moskova'nın finansman gönderdiğine dair kanıt bulunmadığına hükmetti. Ukrayna'nın Rusya’dan tazminat talebini de reddetti.

Mahkemenin kararında gerekçe, Ukrayna'nın doğusundaki olayların terörizm içerip içermediği konusunda karar verilmemiş olması. Çünkü Uluslararası Adalet Divanı her çatışmanın terörizm olarak adlandırılamayacağını ifade ediyor.

Mahkeme yalnız bir konuda Ukrayna'yı haklı buldu. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Ukraynaca eğitime izin vermeyerek, ayrımcılıkla mücadele konusundaki anlaşmaları ihlal ettiğine hükmetti.

Hukuk uzmanlarına göre, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı, Rusya açısından “zafer”, Ukrayna açısından da “acı bir yenilgi” anlamına geliyor.

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