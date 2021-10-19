Lahana tüketmenin vücudunuza sağladığı 5 fayda

Düşük kalorili ve hayati besinlerle dolu lahana, çok yönlü bir gıda seçimidir. Çorbalarda, salatalarda kullanılan lahananın dolmasını ya da kapuska yemeğini sevmeyen yoktur. Lahananın kendi içinde de çeşitleri vardır; yeşil, beyaz veya mor renklerde bulunabilirler. Kış aylarında bolca yetişen bu sebze, hastalıklara karşı bağışıklığı yükselterek zinde kalmanızı sağlar.

Kiloyu yönetmekten kan basıncını düşürmeye kadar bir dizi sağlık açısından faydası bulunan bu sebze hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersiniz? İşte, diyetinize lahana eklemenin sağlığınıza faydaları;

1. Besleyiciliği yüksektir

Bu düşük kalorili sebze protein, folat, potasyum, magnezyum ve kalsiyum içerir. Ayrıca K, B6 ve C gibi bir dizi vitamin içerir. Bu besinler metabolizma ve sinir sistemi gibi kritik vücut işlevlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre, lahana lif bakımından yüksektir ve vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan güçlü antioksidanlar içerir.

2. Enflamasyonu azaltmaya yardım eder

Kronik enflamasyon, kalp rahatsızlıkları, romatoid artrit ve inflamatuar bağırsak hastalığı gibi birçok ciddi hastalıkla ilişkilidir. Lahana gibi turpgillerden (lahana ailesinin bitkileri) sebzeler, kronik iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Lahanada bulunan sülforafan ve kaempferol gibi antioksidanlar, yayınlanan bir araştırmaya göre anti-inflamatuar etki sağlar.

3. Sindirimi kolaylaştırır

Lahana, bağırsak dostu çözünmeyen lif içerir. Yayınlanan araştırmaya göre, lif, dışkıya hacim ekleyerek ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sisteminin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Özellikle lahanayı turşu şeklinde ya da tuzla fermente ederek tüketmek, bağırsağınıza probiyotik desteği de sağlar.

4. Kilo vermeye yardımcıdır

Lahananın kalorisi düşüktür. Aslında, bir fincan pişmiş lahana sadece 34 kaloriye sahiptir, bu da onu kilo yönetimi için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ayrıca, enerji seviyelerini artıran ve midede dolgunluk hissi yaratan yüksek bir lif içeriğine sahiptir. Araştırmalara göre, çözünür veya çözünmez lif alımındaki bir artış, yemek sonrası tokluğu artırır ve sonraki açlığı azaltır.

5. Kan basıncını düzenler

Lahana, kan basıncı seviyeleri de dahil olmak üzere vücut fonksiyonlarını destekleyen önemli bir mineral ve elektrolit olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Yüksek tansiyon, hem diyet hem de egzersiz odaklı müdahalelerle zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit eden bir durum olabilir. Potasyum, vücuttaki sodyum içeriğinin etkilerini önleyerek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum açısından zengin lahana yemek, yüksek tansiyonu düşürmenin lezzetli bir yoludur ve onu sağlıklı bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.