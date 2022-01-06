Lahana sarması tarifi

Yapımı için malzemeler

1 adet orta boy lahana

6 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

1 su bardağı pirinç

400 gram kıyma

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet büyük boy domates

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı ılık su

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 adet büyük boy domates rendesi

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Lahana sarması tarifi nasıl yapılır?

Büyük bir tencerede su kaynatın. Yaprak yaprak ayıkladığınız lahanaları kaynayan suya atıp haşlayın ve süzülmeye bırakın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harcı hazırlayın. Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuzu ılık suyla açın. Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kestiğiniz tereyağını tencerenin üzerine yerleştirin. Damarlarını ayıkladığınız lahanalara dolma içini sarın ve sarmaları tencereye yerleştirin. Kapağını kapatıp kaynayan tencerenin altını kısın ve 35 dakika kadar pişmeye bırakın. Afiyet olsun.