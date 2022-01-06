Lahana sarması tarifi, nasıl yapılır?
Antioksidan bir sebze olmasının dışında pek çok faydası bulunan lahanayı bu tarifle deneyin.
Lahana sarması tarifi
Yapımı için malzemeler
- 1 adet orta boy lahana
- 6 su bardağı sıcak su
- İç harcı için:
- 1 su bardağı pirinç
- 400 gram kıyma
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet büyük boy domates
- Yarım tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım tatlı kaşığı biber salçası
- Çeyrek demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı ılık su
Sosu için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet büyük boy domates rendesi
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Lahana sarması tarifi nasıl yapılır?
Büyük bir tencerede su kaynatın. Yaprak yaprak ayıkladığınız lahanaları kaynayan suya atıp haşlayın ve süzülmeye bırakın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harcı hazırlayın. Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuzu ılık suyla açın. Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kestiğiniz tereyağını tencerenin üzerine yerleştirin. Damarlarını ayıkladığınız lahanalara dolma içini sarın ve sarmaları tencereye yerleştirin. Kapağını kapatıp kaynayan tencerenin altını kısın ve 35 dakika kadar pişmeye bırakın. Afiyet olsun.