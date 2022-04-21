Lahana diyeti: Zayıflamak için Saraçoğlu'ndan lahana suyu tarifi!

En faydalı kış sebzelerinden biri olan lahana, içerisindeki özel vitamin ve mineral değerleriyle yağ yakmayı son derece kolaylaştırıyor. Hem sağlığa hemde zayıflamaya olumlu etkisi olan lahana ile nasıl zayıflayabilirsiniz.

Lahana lifli yapısıyla tok tutar ve iştahınızı kapatır. Hem iyi bir idrar sökücü hemde ödem atıcıdır. Mide ve bağırsakları çalıştırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Lahana ödem söktüren diğer bitkilere nazaran vücudun tuz ve mineral dengesini bozmaz. Ayrıca kadınlarda hormon dengesini düzenlediği için uzmanlar tarafından menopoz ve regl dönemlerinde bolca tüketilmesi gerektiği söylenilmektedir.

Beyaz lahana kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

-3 su bardağı su

-7 adet beyaz lahana yaprağı

-Yarım demet maydanoz

Beyaz lahana kürü yapılışı:

3 bardak suyu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra içine beyaz lahana yapraklarını koyun ve 3 dakika kaynatın. 3 dakika kaynattıktan sonra içine taze maydanozu koyarak biraz daha kaynatın. Daha sonra ocaktan alarak biraz soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra lahana suyunu süzerek 3 bardağa ayırın ve sabah, öğle ve akşam şeklinde tüketin. İçmeden önce limon suyu ilave edebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler;

-Kullanacağınız lahana kültür lahanası değil, iri yapraklı beyaz lahana olmalıdır.

-Maydanozlar iri yapraklı değil küçük yapraklı olmalıdır.

-İçeceğiniz kürün her gün taze olarak hazırlanması gerekir.

-Limon suyu içeceğiniz kadarına ve içmeden hemen önce koyulmalıdır.