Lağım patladı kavga başladı Çapulcu medyayı SBK beslemiş

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Sözcü yazarları Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil’in kavgası, zillet medyasının Sezgin Baran Korkmaz ile yaptıkları ortaklığı ortaya çıkardı. AK Parti iktidarına operasyon gayesiyle Gezi kalkışması sürecinde kurulan, yüz binlerce dolar giriş ücreti bulunan ulusal yayın platformlarında bir anda yayına başlayarak ‘bu paranın kaynağı nereden’ dedirten Uğur Dündar’ın yayın yaptığı Artı1 TV’nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Amerika’da Korkmaz’a ilişkin hazırlanan iddianamede, Türkiye’de fonlanan gazetecilerin isimlerinin de bulunduğunu ifşa eden Yılmaz Özdil, “araştırmacı gazeteci” diyerek Dündar’ı işaret etti. Özdil’in, Artı1’in Korkmaz tarafından finanse edilerek kurulduğunu söylemesi üzerine, Dündar küplere bindi.

“Kafakola alınan gazeteciler”

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” Özdil, tweetini şöyle sürdürdü: “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?”

Dündar tehdit etti, beddua yağdırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil’in imalı paylaşımına ağır sözlerle tepki gösterdi. Tele1 kanalındaki Anında Manşet programında konuşan Dündar, şunları söyledi: “Yılmaz’ın bu imayı yapması benim hayatımda sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden birisidir. Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin! Ayıp değil mi? Utan! Yazıklar olsun sana! Yerin dibine gir… Karşıma çıkarsan çok fena yaparım! Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa, ‘Yılmaz pis bir işe bulaşmaz’ derim... Yılmaz’a yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun” dedi.

“Cenazeme gelme”

Yayın sürerken Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı. Dündar, “Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Adamın alnını karışlarım. Bana hâlâ değerli ağabeyim diyor, sen artık değerli Yılmaz değil, değersiz Yılmaz’sın. Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz’a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” ifadelerini kullandı.

