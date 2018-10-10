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Lagarde: Ticaret sistemini düzeltin, yok etmeyin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde, IMF'nin Balide gerçekleştirilen yıllık toplantısında, Ticareti el ele vererek düzeltmeliyiz, yok etmek için uğraşmamalıyız şeklinde konuştu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
Lagarde: Ticaret sistemini düzeltin, yok etmeyin

IMFnin 189 üye ülkesinden maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, küresel ticaret sistemlerinin, korumacılık ve ek gümrük vergileriyle zora sokulmaması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi, Yaşanan ticari anlaşmazlıkları birlikte çalışarak çözmeliyiz. Bir araya gelerek ticaret sistemini yok etmek yerine onu kurtarmalıyız.

Lagarde, anlaşmazlıkların çözüme ulaşacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasının başarısını örnek gösterdi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
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