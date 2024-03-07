Laf olsun torba dolsun adaylarını say say bitmiyor! İstanbul'un oy pusulasını görenler şaşırıyor

31 Mart yerel seçimlerine 24 gün kala oy pusulalarının boyutları belli oldu. Toplamda 49 adayın İBB Başkan adaylığı için yarışacağı seçimlerde en uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul olacak.

Türkiye, 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için oyunu kullanacak.

Bu kapsamda siyasi partiler de artık seçime sayılı günler kala çalışmalarını iyice yoğunlaştırdı.

Tabii Yüksek Seçim Kurulu da...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edilmişti.

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Oy pusulalarının basımına başlandı: En uzunu İstanbul'un olacak

Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak.

En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı.

49 aday İBB için seçime giriyor

Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

AK Parti'den Murat Kurum, İyi Parti'den Buğra Kavuncu, Memleket Partisi'nden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisi'nden Umut Çınar, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisi'nden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisi'nden Osman Tekin, Zafer Partisi'nden Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye Komünist Hareketi'nden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisi'nden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisi'nden Mustafa Aytaş, Ocak Partisi'nden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisi'nden Muharrem Mutlu, Millet Partisi'nden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisi'nden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden İdris Şahin, Saadet Partisi'nden Birol Aydın, Vatan Partisi'nden İbrahim Okan Özkan, partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

Bağımsız adaylar

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.