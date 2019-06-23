Laf değil, hizmet

İstanbul Seçimleri için Akit’e değerlendirmelerde bulunan milletvekilleri, demokrasiye sahip çıkma vurgusu yaptı.

Millet işini bilir

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz: “İstanbul seçmeni hizmetten, istikrardan, güvenden yana ve kendi değerlerine bağlı olanlardan yana tavır koyacaktır. Milletimizin gönül gözü kuyumcu terazisi gibidir. Kendisi için yüreği yanan ve yanmayanı, kendi değerlerine bağlı olan ve olmayanı, laf üretenle iş üreteni bilir. Ona göre kararını verir. Anadolu’nun kurak topraklarında filiz veren her türlü engellemeye rağmen milletine hizmet etmekten çekinmeyenlerden yana tavır koyacaktır.”

Demokrasi kazanacak

Seçime katılım oranının önemli olduğunu ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır: “İstanbul seçimleri ülkemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Seçmenlerin ciddi bir şekilde gözüken hizmetlerden yana olana destek vermelerini istiyoruz. AK Parti’yle başlayan hizmet kervanının ve İstanbul’daki kazanımların kaybedilmemesi için hizmet ve projelerde birleşmemiz gerektiği kanaatindeyim. Gerek milletvekillerimiz, gerek teşkilatlarımız olmak üzere elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuç ülkemiz için hayırlı olsun. Demokrasi kazanacak sandıktan çıkan sonuç baştacıdır.”

İradene sahip çık!

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk: “Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan neyse inşallah Rabbim onu nasip eder. Herkes iradesine sahip çıkarak sandığa gitmelidir.”

Birlik ve beraberlik

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım: “Seçim çalışması boyunca İstanbul’u kimin nasıl idare edeceği konusunda vatandaşa anlatmaya çalıştık. İnşallah milletimiz hizmetten ve yeni projelerden yana tavır gösterecek. Türkiye’nin birlik, beraberliği ve hizmet için sandığa gitmek gerekiyor.”

Hizmet kazansın

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram: “23 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan İstanbul olsun. Kazanan milletimiz olsun. 25 yıl boyunca İstanbul’daki hizmetler ortada. Dolayısıyla İstanbul’da yine hizmet yapanlar kazansın diyorum.”

Söz milletin!

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: “Bütün vatandaşlarımızı hizmete, kardeşliğe ve dünya mazlumlarına destek olacak bir iradeye destek olmaları noktasında desteklerini istiyoruz. Sandık başına gidecek olan seçmenlerin oylarının bu düşünceyle kullanmalarını istiyoruz. Her zaman milletimizin iradesi başımızın tacıdır. Biz gerekli çalışmaları ve tedbirleri aldık. Bundan sonra son söz milletindir.”