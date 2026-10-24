Laboratuvarda üretildi sanılıyordu! Alzheimer araştırmasında tesadüfen bulundu!

Alzheimer hastalığına karşı yeni bir tedavi arayan bilim insanları, çalışmalarının yönünü tamamen değiştiren beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Yapay olarak ürettiklerini düşündükleri HAEE isimli peptidin insan kanında doğal biçimde bulunduğunu fark eden ekip, daha sonra Alzheimer hastalarında bu maddenin seviyesinin yaklaşık iki kat daha düşük olduğunu tespit etti.

Laboratuvarda üretildi sanılıyordu

Araştırmacılar HAEE olarak bilinen Ac-His-Ala-Glu-Glu-NH2 adlı peptidi ilk olarak Alzheimer’da görülen amiloid-beta birikimini engellemek amacıyla geliştirdi. 2015 yılında yapılan deneylerde HAEE’nin, amiloid-beta molekülleriyle güçlü bir bağ kurarak bunların bir araya gelip kümelenmesini zorlaştırdığı görüldü. Bu etki, Alzheimer’da beyinde oluşan amiloid plaklarının önlenmesi açısından dikkat çekici bulundu.

150 kişinin kanı incelenirken sürpriz ortaya çıktı

Araştırma ekibi 2021 yılında klinik çalışmalar için hazırlık yaparken HAEE seviyesini biyolojik örneklerde ölçebilecek bir yöntem geliştirdi. Bilişsel bozukluk tanısı bulunmayan 150 kişinin kan örnekleri incelendiğinde beklenmedik şekilde HAEE’ye rastlandı. Böylece laboratuvarda oluşturulduğu düşünülen molekülün aslında insan vücudunun doğal bileşenlerinden biri olduğu anlaşıldı.

Alzheimer hastalarında belirgin şekilde düşük çıktı

Daha sonraki aşamada Alzheimer tanısı bulunan 200 kişi ile bilişsel bozukluğu olmayan 150 kişinin sonuçları karşılaştırıldı. Alzheimer hastalarında HAEE seviyesinin sağlıklı gruba göre neredeyse yarı yarıya düşük olduğu görüldü. Bu sonuç üzerine araştırmacılar, peptidin yalnızca bir tedavi adayı değil, Alzheimer riskini veya hastalığın seyrini takip etmekte kullanılabilecek bir biyolojik belirteç olabileceğini de değerlendirmeye başladı.

Burun yoluyla veya enjeksiyonla verilebilir mi?

Araştırma ekibi, vücutta eksik olduğu düşünülen HAEE’nin sentetik olarak verilmesinin hastalığın ilerleyişini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını araştırmak istiyor. Peptidin deri altından enjeksiyon veya burun yoluyla uygulanması seçenekler arasında değerlendiriliyor. Ancak bu yaklaşım henüz insanlar üzerinde etkinliği kanıtlanmış bir Alzheimer tedavisi değil.