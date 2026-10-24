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Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

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Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman isimli çocuk hayatını kaybetti. Anne ve küçük kardeşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

#2
Foto - Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

#3
Foto - Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

#4
Foto - Maltepe'de korkunç olay: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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