Bahçelievler'deki olay örnek olsun: Küçük hasar deyip geçmeyin!

Araç iade edildikten sonra hasar bedeli gündeme geldiğinde, müşteriler depozitolarından kesinti yapılması ya da kartlarından tahsilat gerçekleştirilmesi endişesi yaşıyor. Bazı kiralama işlemlerinde senet imzalatılması da tüketiciler açısından ayrı bir risk oluşturuyor. Hasar konusunda anlaşmazlık yaşanması hâlinde senet ve sözleşme hükümleri, talep edilen bedelin tahsili bakımından önem kazanıyor. Bu nedenle vatandaşların araç kiralarken yalnızca günlük kira bedeline değil, sözleşmedeki hasar, sigorta, depozito ve ek ödeme şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.