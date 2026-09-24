Yıllardır çaresiz deniyordu! Alzheimer bu yöntemle artık tedavi edilebilecek

Alzheimer için yıllarca “yapılabilecek çok az şey var” düşüncesi hakimdi. Şimdi ise bilim dünyasının önünde çok daha geniş bir araştırma alanı bulunuyor. Yeni ilaçlardan kan testlerine, erken tanı yöntemlerinden yaşam tarzı müdahalelerine kadar yüzlerce çalışma sürerken, 2026 Dünya Alzheimer Raporu bu değişimi demans araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Alzheimer tedavisinde yakın zamana kadar kullanılan yöntemlerin büyük bölümü hastalığın yol açtığı belirtileri kontrol etmeye odaklanıyordu. Son yıllarda ise hastalığın seyrine müdahale edebilen ilaçlar gündeme geldi. Donanemab ve lecanemab, erken evre Alzheimer’da bilişsel gerilemeyi sınırlı ölçüde yavaşlatabildiği gösterilen ve onay alan ilk ilaçlar arasında yer aldı. Bu tedavilerin herkeste aynı sonucu vermediği ve sağladıkları faydanın ne kadar anlamlı olduğu konusunda bilimsel tartışmalar sürüyor. Ancak rapora göre asıl değişim, Alzheimer’ın seyrinin müdahale edilemez olmadığına dair ilk güçlü kanıtların elde edilmesi. Demans alanındaki ilaç araştırmalarının sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı. Şu anda dünya genelinde 192 klinik çalışmada 158 olası tedavi değerlendiriliyor. Bunların sekizi 2026 yılı içinde sonuç vermesi beklenen geniş kapsamlı Faz 3 çalışmalarından oluşuyor. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise araştırılan ilaçların üçte birinden fazlasının başlangıçta başka hastalıklar için geliştirilmiş olması.