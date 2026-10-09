Dronlar ve eğitimli köpekler devrede: Kayıp Alzheimer hastası için seferberlik

"İNŞALLAH SAĞ SALİM BULUNUR": Hayrettin Boğaz, eşinin rahatsızlığı nedeniyle sürekli kaybolduğunu, bu yüzden kendisini takip ettiğini söyledi. Olay günü torununu okuldan almaya gittiğini, eşinin de bu sırada evden ayrıldığını belirten Boğaz, şöyle devam etti: "Akıllı saati olduğu için telefondan görüyordum nerede olduğunu, gidip oradan alıyordum. Daha önce hiç böyle kaybolmadı. Günübirlik kaybolurdu, akşam bir yerde kalmadı bugüne kadar. Torunu eve bıraktım, aramaya çıktım. Gittiği istikameti saat 17.00 civarlarında aradım ama yok. 2 gündür arama çalışmaları yapılıyor. Allah herkesten razı olsun, her şeyden önce devletten. Herkes görevini yapıyor. İnşallah sağ salim bulunur."