Alzheimer araştırmalarında heyecanlandıran keşif ! Beyinde daha önce bilinmeyen “temizlik ağı” bulundu

Tau proteininin hem küçük atardamarların duvarları boyunca hem de küçük toplardamarların çevresindeki kanallardan ilerlediği tespit edildi. Her iki yolu kullanan protein miktarının birbirine yakın olması, daha önce ayrı olduğu düşünülen bu sistemlerin aslında ortak bir temizleme ağının parçaları olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Araştırmacılar ayrıca yalnızca deney sırasında verilen maddeleri değil, beynin kendi ürettiği proteinleri de inceledi. Alzheimer özellikleri taşıyan farelerde doğal olarak oluşan amiloid beta proteinlerinin de aynı kanalların içerisinde bulunması, sistemin beynin kendi atıklarını taşıyor olabileceği görüşünü güçlendirdi.