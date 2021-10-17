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Dünya La Palma'daki yanardağdan kötü haber
Dünya

La Palma'daki yanardağdan kötü haber

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:41:00 -
La Palma'daki yanardağdan kötü haber

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den beri kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etti.

Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” dedi.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafında yapılan açıklamada, La Palma’da son 24 saatte en büyüğü 4,3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği ifade edildi.

38 uçuştan 28’i iptal edildi

İspanya Havalimanları İşletmeleri (Aena) tarafından yapılan açıklamada, gün içerisinde La Palma Adası ile bağlantılı toplam 38 uçuştan 28’inin iptal edildiği ifade edilerek, La Palma Havalimanının açık olduğu belirtildi.

Bin 835 bina yok oldu

Adada 19 Eylül’den beri lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu. Yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.

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