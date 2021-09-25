La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı, uçuşlar durduruldu

Ulusal Güvenlik Biriminden verilen bilgide, aktif durumu geçmesinden bu yana en şiddetli patlamaların olduğu yanardağdan çıkan lavların 16 kilometrelik bir alanda 240 hektarlık alanı yok ettiği, çıkan gaz ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Kanarya Adalarında faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha bugün tahliye edildiği duyuruldu.

İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü de yeni ağızlardan gelen lav akıntılarının, saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerlediğini belirtti.

Bu arada adada tahliye edilenlerin barınma sorunu devam ederken, El Paso'daki futbol sahası da felaketzedelerin kalması için açıldı.