La Liga'da Real Madrid bitime 1 hafta kala şampiyon oldu!
Real Madrid, La Liga’da Villarreal'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla Real Madrid’in şampiyonluk sayısı 34 oldu.
Real Madrid, ligin 37. haftasında Villarreal ile karşılaştı. Madrid ekibi, Benzama’nın golleriyle Villarreal’i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 86 puana çıkan Real Madrid, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Real Madrid şampiyonluk sayısında fark attı
Madrid ekibinin şampiyonluk sayısı 34'e ulaşırken en yakın takipçisi Barcelona 26'da kaldı.
Sergio Ramos ve Marcelo’nun Real Madrid’de 22. kupası
Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı devam ettirdi.
Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.