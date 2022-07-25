La Liga ligi ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2023 fikstürü
La Liga ne zaman başlıyor 2022? Avrupa'nın en çok izlenen liglerinden birisi olan İspanya La Liga maçlarının ne zaman başlayacağı bir hayli merak ediliyor. İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2022 fikstürü:
Avrupa futbolunda en saygın liglerden birisi olan İspanya La Liga, geçen sezon Real Madrid'in şampiyonluğu ile sonlanmıştı. Peki, La Liga ne zaman başlıyor? İşte, La Liga hakkında detaylı bilgiler
La Liga 12 Ağustos tarihinde ilk karşılaşma ile başlamış olacak. 4 Haziran 2023 tarihinde ise son hafta oynanacak ve lig sona erecek. İlk hafta fikstürü şu şekilde olacak;
12 Ağustos Osasuna 22:00 Sevilla
13 Ağustos Celta Vigo 18:00 Espanyol
13 Ağustos Real Valladolid 20:00 Villarreal
13 Ağustos Barcelona 22:00 Rayo Vallecano
14 Ağustos Cadiz 18:30 Real Sociedad
14 Ağustos Valencia 20:30 Girona
14 Ağustos Almeria 23:00 Real Madrid
15 Ağustos Athletic Bilbao 18:30 Mallorca
15 Ağustos Getafe 20:30 Atletico Madrid
15 Ağustos Real Betis 22:30 Elche