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Spor La Liga ligi ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2023 fikstürü
Spor

La Liga ligi ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2023 fikstürü

La Liga ne zaman başlıyor 2022? Avrupa'nın en çok izlenen liglerinden birisi olan İspanya La Liga maçlarının ne zaman başlayacağı bir hayli merak ediliyor. İspanya La Liga ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2022 fikstürü:

Yeniakit Publisher
2022-07-25 15:42:00 - 2022-07-25 15:45:49
La Liga ligi ne zaman başlıyor? La Liga 2022-2023 fikstürü

Avrupa futbolunda en saygın liglerden birisi olan İspanya La Liga, geçen sezon Real Madrid'in şampiyonluğu ile sonlanmıştı. Peki, La Liga ne zaman başlıyor? İşte, La Liga hakkında detaylı bilgiler

La Liga 12 Ağustos tarihinde ilk karşılaşma ile başlamış olacak. 4 Haziran 2023 tarihinde ise son hafta oynanacak ve lig sona erecek.  İlk hafta fikstürü şu şekilde olacak;

12 Ağustos Osasuna 22:00 Sevilla

13 Ağustos Celta Vigo 18:00 Espanyol

13 Ağustos Real Valladolid 20:00 Villarreal

13 Ağustos Barcelona 22:00 Rayo Vallecano

14 Ağustos Cadiz 18:30 Real Sociedad

14 Ağustos Valencia 20:30 Girona

14 Ağustos Almeria 23:00 Real Madrid

15 Ağustos Athletic Bilbao 18:30 Mallorca

15 Ağustos Getafe 20:30 Atletico Madrid

15 Ağustos Real Betis 22:30 Elche

 

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