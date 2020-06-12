La Liga derbi ile açıldı!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla perdeyi açtı.
Sevilla ile Real Betis arasındaki 28. hafta mücadelesi, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.
Endülüs derbisinde ilk yarı, golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Fernando'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Salgın sebebiyle mart ayından bu yana ilk karşılaşmanın oynandığı La Liga'da 50 puana ulaşan Sevilla, üçüncü sıradaki yerini korudu. Real Betis, 33 puanla 12. basamakta kaldı.