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Spor

La Liga derbi ile açıldı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla perdeyi açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 03:31:00 -
La Liga derbi ile açıldı!

Sevilla ile Real Betis arasındaki 28. hafta mücadelesi, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Endülüs derbisinde ilk yarı, golsüz sona erdi. Ev sahibi ekip Sevilla, 56. dakikada penaltıdan Lucas Ocampos ve 62. dakikada eski Galatasaraylı futbolcu Fernando'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Salgın sebebiyle mart ayından bu yana ilk karşılaşmanın oynandığı La Liga'da 50 puana ulaşan Sevilla, üçüncü sıradaki yerini korudu. Real Betis, 33 puanla 12. basamakta kaldı.

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