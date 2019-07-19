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La Casa de Papel dizisi konusu nedir? La Casa de Papel 3. sezon ne zaman?

La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü. Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in 3. sezonu bugün başladı. La Casa de Papel'in 3. sezonu ise 8 bölümden oluşuyor. La Casa De Papel dizisinin konusu internet aracılığıyla diziyi izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, La Casa De Papel dizisinin konusu nedir?

19 Temmuz 2019 Cuma 22:04
La Casa de Papel dizisi konusu nedir? La Casa de Papel 3. sezon ne zaman?

La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü. Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in 3. sezonu bugün başladı. La Casa de Papel'in 3. sezonu ise 8 bölümden oluşuyor. La Casa De Papel dizisinin konusu internet aracılığıyla diziyi izlemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, La Casa De Papel dizisinin konusu nedir?

Netflix'in heyecanla beklenen İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 3. sezonu bugün itibariyle başladı. Tüm dünyada yankı uyandıran soygun dizisi Forbes'a göre, 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dizi olan La Casa de Papel'in 3. sezonu heyecanla bekleniyordu. 

İlk iki sezonu da Netflix'te yayınlanmış, tüm dünyada yankı uyandırmış olan La Casa de Papel'e 3. sezonunda yeni üç karakter eklendi. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi. La Casa de Papel’in üçüncü sezon sloganı “tatil bitti” olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.

Berlin yaşıyor mu?

Yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine neden oluyor. Berlin'in yaşayıp yaşamadığı ise bugün cevap bulacak.

İkinci sezonda kimler kadrodan ayrılmıştı?

Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde ise, dizi kültürü dergisi Episode’a konuşan dizinin yaratıcısı ve senaristi Alex Pina çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

Pina, aylarca konuşulan İstanbul karakteri hakkında açıklama yaptı. Efsane dizinin senaristi dizide İstanbul değil Ankara karakteri planladıklarını anlattı.

Pina, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.

 La Casa De Papel dizisinin konusu nedir?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

Başrolde hangi oyuncular yer alıyor?

Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso

"La casa de papel" ne demektir?

La casa de papel İspanyolcada "Kağıt evi" anlamına geliyor. 

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 22:04
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