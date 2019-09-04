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KYK’lı öğrencilere çiçekli karşılama

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2019-2020 öğretim yılında KYK’lar da konaklayacak olan öğrencileri çiçeklerle karşıladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
KYK’lı öğrencilere çiçekli karşılama

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2019-2020 öğretim yılında KYK’lar da konaklayacak olan öğrencileri çiçeklerle karşıladı. Taşkesenligil, “Sizler bize anne-babanızın emanetisiniz” dedi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yurtlarda barınacak olan öğrencileri çiçeklerle karşıladı.Öğrenci İşleri Şube Müdürü Ahmet Akpınar ile birlikte Atatürk Üniversitesi Kampüsünde bulanan Yurtlara yerleşen ve kayıt işlemleri için Erzurum’a gelen öğrencilere çiçek sunan ve çikolata ikram eden Taşkenligil, “Gençliğimiz bizim gözbebeğimiz” dedi.


Üniversite ve yurtlardaki kayıt işlemleri için erkenden Erzurum’a gelen öğrencilere ve ailelerine “Dadaşlar Diyarı Erzurum’a hoş geldiniz” diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, devletin şefkatli kollarını öğrencilere açtıklarını belirterek, “Öğrencilerimizi anne-baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.


KYK’larda barınarak öğrenim gören öğrencilerin kendileri için anne-babalarından daha önemli olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil,“Geleceğimiz olan Üniversiteli öğrencilerimizin daha huzurlu, daha refah bir ortamda öğrenim görmesi için hepimiz seferber olduk. Öğrencilerimizi anne-baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşen görevin en iyisini yapmanın gayretini veriyoruz” dedi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “KYK’larda kalan öğrencilerimiz bizden birer fert olmuşlardır. Genel anlamı ile öğrencilerimizin yurt müdürlerinden memnun olması bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. İnsan odaklı olan KYK’larımızda yurt müdürlerimizin geçtiğimiz yıllarda en iyi hizmeti vererek, öğrencilerimizi memnun etmesi bizi de memnun etmiştir. Öğrencilerimizin memnuniyetinin devam etmesi için gayret sarf etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Taşkesenligil, öğrencileri yurtları beğenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, olumlu düşünceleri için öğrencilere teşekkür etti.


Taşkesenligil, “Dadaşlar Diyarı Erzurum’da sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. İnanıyorum ki, soğuk kentin sıcak kanlı insanları da sizleri bağrına basacak. Sizler burada eğitim hayatınız boyunca kendinizi misafir hissetmeyeceksiniz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:38
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