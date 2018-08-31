YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adayları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs-kredi başvurularını araştırmaya başladı. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır KYK’dan hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK burs/kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlayacak 2018?

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs/kredi alabilir mi?