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Gündem KYK yurtlarında fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor!
Gündem

KYK yurtlarında fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 15:19:00 -
KYK yurtlarında fazla yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor!

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında yapılan fazla yemekler, Komşum Projesi ile gönüllü öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Projesi ile öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının hepsinde devam eden proje ile hem yemek israfı olmuyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Öğrenciler projede yer almaktan mutlu!

Proje gönüllüsü Ayça adlı öğrenci, "Komşum Projesi kapsamında her gün saat 23.00'den sonra kalan yemeklerimizi israf olmasın diye ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu projede yer almaktan çok mutluyum" derken, Songül Can da, "Bu projede gönüllü olarak çalışıyorum. İhtiyaç sahibi ailelerimize yurdumuzda kalan yemekleri veriyoruz. Akşam 23.00'de yemek bittikten sonra ailelerimizi arıyoruz ve yemekleri veriyoruz. Bu proje devam ettiği sürece ben de yer alacağım" şeklinde konuştu.

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